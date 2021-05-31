РоSSийское издание NEWSru.com закрылось из-за политической ситуации в РФ

Сайт, созданный в 2000 году, был одним из первых новостных порталов РоSSии.

РоSSийское издание NEWSru.com закрылось из-за политической ситуации в РФ
Фото: newsru.com

РоSSийское онлайн-издание NEWSru.com закрылось из-за политической ситуации в РФ.

Об этом сообщается на сайте издания.

""Мы прекращаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что в корне меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - говорится в заявлении сайта, основанного в 2000 году тогдашним владельцем Владимиром Гусинским и медиаменеджером Антоном Носиком.

"Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной", - говорится в публикации.

NEWSru.com имел украинскую версию, но она закрылась в 2017 году. Израильская версия NEWSru.co.il продолжает работу до сих пор.

Напомним, что за последние несколько недель РоSSия признала иноагентами два независимых издания - "Медуза" и VTimes.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черкассах прекращена деятельность пророSSийской ботофермыВ Черкассах прекращена деятельность пророSSийской ботофермы
Как мошенники воруют деньги украинцев в соцсетях. Советы КиберполицииКак мошенники воруют деньги украинцев в соцсетях. Советы Киберполиции
Маск объяснил свой интерес к DogecoinМаск объяснил свой интерес к Dogecoin
Биткоин подорожал после встречи Илона Маска с майнерамиБиткоин подорожал после встречи Илона Маска с майнерами
Apple отложила запуск платных подписок на подкасты до следующего месяцаApple отложила запуск платных подписок на подкасты до следующего месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Блокчейн-индустрия лишилась $108,3 миллиона из-за хакерских атакБлокчейн-индустрия лишилась $108,3 миллиона из-за хакерских атак
В работе «Дії» возникли технические проблемы из-за сбоя у хостинг-провайдераВ работе «Дії» возникли технические проблемы из-за сбоя у хостинг-провайдера
Аргентинский Google упал на несколько часов из-за непродлённого домена — местный житель купил его всего за $6Аргентинский Google упал на несколько часов из-за непродлённого домена — местный житель купил его всего за $6
Google изменил название рейтинга из-за того, что назвал борщ русскимGoogle изменил название рейтинга из-за того, что назвал борщ русским
ByteDance может продать индийские активы TikTok конкурирующей Glance из-за запрета в странеByteDance может продать индийские активы TikTok конкурирующей Glance из-за запрета в стране
Facebook сообщила, что некоторых пользователей выбросило из системы из-за «изменения конфигурации»Facebook сообщила, что некоторых пользователей выбросило из системы из-за «изменения конфигурации»
В Италии из-за смерти ребенка частично заблокировали социальную сеть TikTokВ Италии из-за смерти ребенка частично заблокировали социальную сеть TikTok
Стоимость Facebook и Twitter упала на $44 миллиарда из-за блокировки ТрампаСтоимость Facebook и Twitter упала на $44 миллиарда из-за блокировки Трампа
Центр кибербезопасности предупреждает об угрозе из-за атаки на американскую FireEyeЦентр кибербезопасности предупреждает об угрозе из-за атаки на американскую FireEye
Facebook Messenger прекратил работу почти во всей Европе из-за серьезного сбояFacebook Messenger прекратил работу почти во всей Европе из-за серьезного сбоя
Последние новости
Подгружаем последние новости