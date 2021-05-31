РоSSийское издание NEWSru.com закрылось из-за политической ситуации в РФ

РоSSийское онлайн-издание NEWSru.com закрылось из-за политической ситуации в РФ .

Об этом сообщается на сайте издания.

""Мы прекращаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что в корне меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - говорится в заявлении сайта, основанного в 2000 году тогдашним владельцем Владимиром Гусинским и медиаменеджером Антоном Носиком.

"Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной", - говорится в публикации.

NEWSru.com имел украинскую версию, но она закрылась в 2017 году. Израильская версия NEWSru.co.il продолжает работу до сих пор.

Напомним, что за последние несколько недель РоSSия признала иноагентами два независимых издания - "Медуза" и VTimes.