Google пообещала не делать бэкдоров в заменителе Cookie для собственной выгоды

Google заявила, что не будет нарушать правила конфиденциальности, установленные новой рекламной системой Privacy Sandbox, призванной заменить сторонние Cookie. Компания пообещала не делать никаких бэкдоров для себя и работать на общих условиях с остальными игроками на рынке. Об этом пишет DigiDay со ссылкой на вице-президента по рекламе Джерри Дишлера (Jerry Dischler).

Google пообещала не делать бэкдоров в заменителе Cookie для собственной выгоды

The Indian Express

Разработчики утверждают, что они планируют придерживаться общих правил для всех. По мнению журналистов, Google может схитрить, несмотря на публичные заявления. Ранее компания упоминала, что после отключения Cookie продолжит собирать индивидуальную информацию через свои продукты. Фактически Chrome является проектом компании, но будут ли через него собираться эти сведения, разработчики не уточнили.

По словам вице-президента по корпоративному партнёрству Goodway Group Аманды Мартин, главный вопрос состоит в отношении к информации. По её словам, компания определяет что считать собственными данными, а что сделать доступным рекламодателям. «Экосистема становится серой из-за того, что они управляют всеми её элементами», — заявила Мартин.

Privacy Sandbox — это инициатива Google, которая призвана дать пользователям больше контроля над персональными данными. Компания хочет отказаться от использования сторонних Cookie в браузере. Вместо них разработчики предлагают перейти от выявления интересов конкретных пользователей, к работе с группами пользователей, объединёнными по определённым параметрам. В Google Analytics для этого уже используется отдельный инструмент.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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