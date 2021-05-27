mashable.com Если пользователь попытается поставить лайк соответствующей странице, он увидит сообщение: «Эта страница регулярно делилась ложной информацией, что подтверждается проверками независимых факт-чекеров». После этого можно будет либо вернуться на предыдущую страницу, либо всё-таки одобрить текущую. Кроме того, пользователям будет доступна ссылка «Узнать больше», пройдя по которой можно будет выяснить, почему именно информация признана ложной, а ещё одна аналогичная ссылка ведёт на страницу Facebook, где можно прочитать о программе социальной сети по проверке фактов.



Facebook начала предупреждать о страницах, регулярно публикующих дезинформацию

Социальная сеть Facebook перешла к очередному этапу борьбы с дезинформацией на платформе. Теперь посетители страниц, предположительно регулярно распространяющих «фейковые» новости, получают соответствующее предупреждение.

Facebook начала предупреждать о страницах, регулярно публикующих дезинформацию

mashable.com

Если пользователь попытается поставить лайк соответствующей странице, он увидит сообщение: «Эта страница регулярно делилась ложной информацией, что подтверждается проверками независимых факт-чекеров». После этого можно будет либо вернуться на предыдущую страницу, либо всё-таки одобрить текущую.

Кроме того, пользователям будет доступна ссылка «Узнать больше», пройдя по которой можно будет выяснить, почему именно информация признана ложной, а ещё одна аналогичная ссылка ведёт на страницу Facebook, где можно прочитать о программе социальной сети по проверке фактов.

Facebook начала предупреждать о страницах, регулярно публикующих дезинформацию

mashable.com

Дополнительно компания намерена расширить санкции против персональных страниц, которые регулярно делятся дезинформацией — другие пользователи будут реже видеть их в ленте новостей.

Наконец, Facebook провела редизайн всплывающих уведомлений, появляющихся в случае, когда пользователи пытаются поделиться контентом, который факт-чекеры признали ложным. Уведомление будет содержать информацию о том, почему пост признан недостоверным, при этом сохраняется возможность поделиться им в сети. Пользователям также дадут знать, что посты с аккаунтов, регулярно распространяющих фейковую информацию, будут пессимизироваться при выдаче в лентах новостей других людей.

Facebook начала предупреждать о страницах, регулярно публикующих дезинформацию

mashable.com

За последнюю пару лет Facebook приняла ряд мер для борьбы с дезинформацией на платформе, включая ограничение числа пересылок сообщений в мессенджере и стимулирование пользователей на прочтение поста прежде, чем поделиться им. Новости, признанные фейковыми, получают специальную отметку. Несмотря на все усилия, компании до сих пор не удалось добиться исчезновения со своей площадки новостей, считающихся недостоверными.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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