TikTok изменила голос для преобразования текста в речь после иска актрисы озвучки

TikTok изменила голос своей функции преобразования текста в речь спустя несколько недель после того, как обладательница этого голоса подала на компанию в суд, потому как не давала согласия на его использование видеосервису. Теперь в TikTok появился новый голос, что сразу же отметили пользователи приложения. Функция преобразования текста позволяет воспроизводить речь поверх видеороликов, загруженных в приложение, зачастую для создания комедийного эффекта.

theverge.com

По мнению поклонников TikTok, новый голос звучит более энергично и оптимистично, создавая совершенно иную атмосферу, чем доступный ранее монотонный говор. Он, по всей видимости, является ответом TikTok на недавний иск, в котором актриса озвучки Бев Стэндинг (Bev Standing) утверждает, что голос, озвучивающий текст в TikTok, принадлежит ей и заявляет, что никогда не соглашалась работать с видеосервисом и его материнской компанией ByteDance. Сетэндинг сказала, что делала записи голоса для Академии наук Китая, однако не разрешала использовать его за пределами этого конкретного проекта.

theverge.com

Иск касается англоязычного голоса, используемого в Северной Америке. В видеороликах, снятых до внесения изменений, сохранится прежний тон. TikTok ещё не прокомментировала иск, но изменение голоса свидетельствует о том, что компания серьёзно к нему относится.



