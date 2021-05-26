Amazon стала стремительно наращивать доходы от рекламы — они уже в 2,5 раза больше, чем у Snap, Twitter, Roku и Pinterst вместе взятых

Рост рекламного бизнеса Amazon настолько стремительный, что доход от него теперь в 2,4 раза превышает доходы от рекламы Snap, Twitter , Roku и Pinterest вместе взятых. И, по данным исследовательской компании Loop Capital, он растёт в 1,7 раза быстрее, чем рекламный бизнес конкурентов.

cnbc.com

Пункт доходов Other (Другое) компании Amazon, который в основном формируется рекламой, а также продажей услуг, увеличился на 77 % в годовом исчислении до более чем $6,9 миллиарда по состоянию на первый квартал 2021 года. Специалисты отмечают, что недавние изменения политики конфиденциальности Apple , благодаря которым пользователи могут запретить приложениям собирать данные для таргетинга рекламы, помогут Amazon ещё сильнее укрепить свои позиции за счёт перехода рекламодателей. Loop Capital считает, что реклама на сайтах электронной коммерции, таких как Amazon, очень эффективна и представляет значительную ценность для продавцов и брендов. Кроме того, в начале этого месяца Amazon заявила, что её потоковый видеоконтент с рекламой теперь ежемесячно просматривает более 120 миллионов пользователей.

cnbc.com

Аналитики уверены, что усилия Amazon могут стать очень важным фактором роста компании за относительно короткий промежуток времени. Они также отмечают, что этот рост пока не нашёл адекватного отражения на стоимости акций компании.

По данным Loop Capital, доходы Amazon от рекламы за последние 12 месяцев составили $22,4 миллиарда, что на 65 процентов больше, чем в прошлом году. За тот же период совокупный доход Snap, Twiter, Roku и Pinterest от рекламы составил $9,3 миллиарда. Это на 38 процентов больше чем в прошлом году, но более чем вдвое ниже, чем у Amazon.



