В Google Docs появилась одна из полезных функций Word 97

Хотя сервис Google Docs несколько уступает наиболее современным вариантам Microsoft Word по количеству доступных функций, текстовым редактором можно пользоваться бесплатно и он широко применяется — в том числе для коллективной работы. Недавно в него добавилась связанная с изображениями функция, которую следовало бы интегрировать годы назад.

В Google Docs появилась одна из полезных функций Word 97

androidpolice.com

Теперь в Google Docs появилась возможность размещать изображения позади текста или выносить их на передний план. Довольно странно, что Google не обеспечила такой возможности раньше — в других текстовых редакторах она появилась десятилетия назад.

Если ранее пользователям Google Docs приходилось искать всевозможные обходные пути для размещения слов поверх изображений, то обновление сервиса позволяет легко размещать необходимый графический контент в документах. Дополнительно это означает, что импортируемые документы Word сохранят корректное форматирование.

В Google Docs появилась одна из полезных функций Word 97

Для форматирования нового типа достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши по картинке, выбрать в выпадающем меню раздел «Параметры изображения» и в открывшемся cправа столбце вызвать подраздел «Перенос текста». Теоретически функция доступна как обычным пользователям, так и тем, кто подписан на Google Workspace, хотя пока новая возможность доступна не всем пользователям и будет внедряться постепенно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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