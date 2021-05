Маск объяснил свой интерес к Dogecoin

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, почему предпочитает Dogecoin и не обращает внимание на другие проекты. Об этом говорится в ответе Маска на вопрос одного из пользователей Twitter .

Фото: news.crypto.pro

«У Doge есть мемы и собаки, а у других этого нет», — написал Маск.

If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs