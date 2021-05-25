Маск объяснил свой интерес к Dogecoin

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, почему предпочитает Dogecoin и не обращает внимание на другие проекты. Об этом говорится в ответе Маска на вопрос одного из пользователей Twitter .

Фото: news.crypto.pro

«У Doge есть мемы и собаки, а у других этого нет», — написал Маск.

If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021

Предложение Маска

Маск обратился к своим подписчикам в Twitter и предложил им принять участие в разработке Dogecoin.

Бизнесмен предложил направлять свои идеи по улучшению цифровой монеты на соответствующую ветку в GitHub или раздел на Reddit. Маск добавил, что кто-то предложил ему изменить комиссии за транзакции в зависимости от фазы Луны. Он назвал это «крутой идеей».

Предыстория

Ранее предприниматель предлагал увеличить пропускную способность Dogecoin в сто раз и снизить комиссии за транзакции. По его мнению, это сделает из цифровой монеты «валюту Земли». Предложение Маска раскритиковал сооснователь Ethereum Виталик Бутерин.

Что происходило с курсом Dogecoin

В начале мая Dogecoin достигал исторического максимума на отметке $0,73. Альткоин рос на фоне ожиданий выступления Илона Маска в юмористическом шоу Saturday Night Live.

Гендиректор Tesla анонсировал свое появление на шоу еще 28 апреля. Тогда он опубликовал пост в Twitter , в котором назвал себя Dogefather.

В апреле цена альткоина активно поднималась на фоне поддержки Маска. Перед тем, как монета обновила ценовой максимум, 16 апреля он опубликовал в своем твиттер картину Жоана Миро «Лай собаки на Луну» и написал в посте, что это «Doge (биржевой тикер криптовалюты) лает на Луну».

Также 1 апреля Маск написал, что SpaceX планирует буквально доставить Dogecoin на Луну. Всего за полчаса после этой публикации котировки монеты поднялись на 20%.