Заявление криптобиржи Huobi обвалило рынок

В воскресение на криптобиржах продолжилась распродажа всех основных цифровых валют, упавших в цене за последние 24 часа на 20-30%, курс биткоина опустился на 15%, а Ethereum - на 17%.

Заявление криптобиржи Huobi обвалило рынок
Фото: bitgid.com

В воскресение на криптобиржах продолжилась распродажа всех основных цифровых валют, упавших в цене за последние 24 часа на 20%, курс биткоина опустился на 15%, а Ethereum — на 17%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные CoinDesk.

Биткоин и Ethereum потеряли 50% от своей стоимости в апреле.

Причина падения крипты

Толчок к падению, по мнению экспертов, стало заявление криптобиржи Huobi, крупнейшего поставщика услуг инвесторам в Китае, о приостановке и сворачивании ряда направлений своей деятельности.

Власти Китая на минувшей неделе объявили о новых ограничениях операций с криптовалютой.

Итоги торгов

На последних торгах цена биткоина была на уровне $32?297, снизившись на 14,95%. Ранее во второй половине дня биткоин достиг минимума в $31?179,69 (-16%). Ethereum после падения до $1733,58 (-17,8%) торговался на уровне $1868,79.

На минувшей неделе, в среду биткоин потерял более 30% своей стоимости, опустившись почти до $30?000, минимального курса с конца января. В середине апреля криптовалюта достигла пиковой стоимости около $65?000.

«Класс активов по-прежнему остается крайне волатильным, с потенциалом значительных ценовых движений в результате одного твита или публичного комментария», — заявила аналитик CIBC Стефани Прайс в записке для инвесторов в четверг, передает CNBC.

Отчет JPMorgan показал, что крупные институциональные инвесторы сбрасывают биткоин в пользу золота. «Даже с учетом распродажи на этой неделе криптовалюты имели невероятный рост за последний год», — сказала Прайс. По данным Coinbase, биткоин вырос на 268% в прошлом году, Ethereum, вторая по величине криптовалюта, выросла более чем на 840%.

Заявление биржи

Криптовалютная биржа Huobi в воскресенье заявила, что она сократила или приостановила некоторые свои услуги и продукты в некоторых странах и отказалась от хостинга майнеров в материковом Китае в ответ на недавние меры властей страны в отношении криптовалюты.

«Huobi всегда стремится соблюдать меняющуюся политику и правила каждой юрисдикции, чтобы избежать риска и сохранить благополучие наших пользователей и их активов», — говорится в заявлении криптобиржи.

Биржа заявила, что в ближайшее время предоставит своим клиентам более подробную информацию о том, что делать с их оборудованием для майнинга криптовалют.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что из-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион.

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