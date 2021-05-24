Заявление криптобиржи Huobi обвалило рынок

В воскресение на криптобиржах продолжилась распродажа всех основных цифровых валют, упавших в цене за последние 24 часа на 20%, курс биткоина опустился на 15%, а Ethereum — на 17%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные CoinDesk.

Биткоин и Ethereum потеряли 50% от своей стоимости в апреле.

Причина падения крипты

Толчок к падению, по мнению экспертов, стало заявление криптобиржи Huobi, крупнейшего поставщика услуг инвесторам в Китае, о приостановке и сворачивании ряда направлений своей деятельности.

Власти Китая на минувшей неделе объявили о новых ограничениях операций с криптовалютой.

Итоги торгов