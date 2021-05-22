YouTube вводит новые правила с 1 июня

Видеохостинг YouTube с 1 июня 2021 года запускает новые правила, которые коснутся всех пользователей и блогеров.

В разделе «Условия использования» на сайте компании Google сообщается, что с 1 июня YouTube будет вставлять рекламные ролики во все видео без исключения. Даже если они не подключены к партнерской программе. Обновление будет действовать на территории Украины и других стран мира.

YouTube получит право монетизировать весь контент на видеохостинге путем размещения рекламы в самом видеоролике или рядом с ним, а также взимать дополнительную плату с пользователей за доступ к контенту.

"Начиная с 1 июня 2021 года, все выплаты, которые вы имеете право получать от YouTube по условиям других договоров, заключенных между вами и YouTube (например, доход от спонсорства, Суперчату и участия в Партнерской программе, будут считаться начислением роялти. Если этого требует закон, компания Google будет удерживать налоги с таких выплат", - говорится в сообщении.