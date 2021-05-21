Высокоскоростной интернет запустят в Украине

По всей территории Украины уже до конца текущего года население будет обеспечено доступ к высокоскоростному интернету. Новыми и перспективными планами поделился президент Владимир Зеленский.

В Украине запустят высокоскоростной интернет до конца года

Как рассказал глава государства на всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", в ближайшие месяцы планируется осуществить ряд амбициозных целей. В частности, Владимир Зеленский пообещал, что уже к концу текущего года жителям всех регионов Украины будет обеспечен доступ к высокоскоростному интернету.

Качественный интернет-сигнал, как отметил Зеленский, является одним из важнейших пунктов в его политической программе на посту президента. Глава государства уточнил, что его программа нацелена на улучшение жизни простых украинцев в течение срока его президентства.

Высокоскоростной (фиксированный) до конца 2021 года проведут в 3000 украинских деревень, где жители пока еще не имеют доступа к Всемирной паутине. Интернет подключат в школах, больницах и библиотеках.

В Украине запустят высокоскоростной интернет до конца года

Владимир Зеленский рассказал, что за последние полгода доступ к высокоскоростному интернету 4-го поколения получили около 2 млн жителей Украины. Ведется просветительская деятельность среди лиц пожилого возраста, многие из пенсионеров освоили начальные навыки цифровой грамотности.

Офис президента активно трудится над тем, чтобы предоставить гражданам Украины возможность совершать многие действия в режиме онлайн на базе приложении «Дія».


Шевченко Лилия, Тудей

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