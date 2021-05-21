США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 тысяч

Предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства включает требование о передаче в Налоговое управление (IRS) информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10?000. Об этом говорится в отчете Минфина США, пишет Forklog.

США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 тысяч
Фото: lawstrust.com

Планы администрации

По мнению властей, цифровые активы — «серьезная проблема». Они способствуют незаконной деятельности, в том числе уклонению от уплаты налогов.

«Ожидается, что роль криптовалютных транзакций возрастет в течение следующего десятилетия», — говорится в отчете.

Введение новых правил позволит минимизировать возможности сокрытия доходов, уточнили в Минфине. Согласно документу, режим отчетности распространят «на иностранные финансовые учреждения, криптовалютные биржи и кастодианов».

«Как и в случае с традиционными транзакциями, бизнес, получающий криптоактивы со справедливой рыночной стоимостью выше $10?000, тоже будет обязан сообщать о них», — подчеркнули в ведомстве.

Предположительно, новые меры вступят в силу с 2023 года.

Напомним

Ранее IRS уточнила, что резидентам США не нужно сообщать о приобретении криптовалюты на первой странице декларации по Форме 1040, если они придерживаются стратегии Buy&Hold.

Напомним, в мае 2021 года власти разъяснили, что рассматривают цифровые активы как собственность, которую можно изъять для погашения задолженности по налогам.

Как изменился рынок криптовалют в США

Весь мир следит за политикой американских регуляторов, которая зачастую задает вектор дальнейших движений на крипторынке. В ночь с 22-го на 23-е апреля т. г., когда рынок пошел вниз, одной из причин назывались планы президента США Джо Байдена повысить налогообложение для лиц с годовым доходом свыше $1 млн c 23,8% до 43,4%, то есть почти вдвое.

В последние месяцы в США произошло немало благоприятных событий в сфере регулирования криптоиндустрии. Например, в январе 2021 года ФРС разрешила американским банкам выпускать стейблкоины. Позитивным сигналом стало заключение досудебного соглашения между Bitfinex и эмитентом стейблкоина USDT Tether Limited, с одной стороны, и прокурором штата Нью-Йорк — с другой. Несмотря на негативные ожидания исхода этого процесса для Tether, прокуратура ограничилась небольшим для компании штрафом в $18,5 млн.

14 апреля стартовали торги акциями биржи Coinbase на Nasdaq, в ходе которых капитализация компании доходила до $100 млрд. Также стало известно о намерении другой крупной американской криптобиржи Kraken провести прямой листинг акций в 2022 году, что вызвало большой интерес среди инвесторов. Инвестиционный фонд Ротшильдов RIT Capital Partners (ранее — Rothschild Investment Trust) приобрел долю в Kraken.

Тем не менее, некоторая неопределенность с регулированием криптовалют в США продолжает тревожить инвесторов. Негативным сигналом стало заявление Белого дома о запрете обхода санкций, в том числе с использованием цифровых валют, а Упpaвлeниe пo кoнтpoлю зa инocтpaнными aктивaми Министерства финансов США включило в черный список 28 криптоадресов, которые оно считает связанными с вмешательством в американские выборы.

Кроме того, глава Налоговой службы США (IRS) Чарльз Реттиг назвал криптовалюты одним из главных способов ухода от налогов наравне с офшорами.

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