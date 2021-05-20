Dogecoin вырос за 15 минут на 16%. Причина — твит Маска

Цена альткоина поднималась до $0,42 через 15 минут после последнего твита Илона Маска. Об этом пишет РБК-Крипто.

Dogecoin вырос за 15 минут на 16%. Причина — твит Маска
Фото: secnews.gr

Что произошло

Стоимость Dogecoin на криптобирже Binance за 15 минут выросла на 16% и достигла $0,42 после того, как криптовалюту упомянул в Twitter генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск.

Бизнесмен опубликовал картинку, на которой изображен Dogecoin в виде купюры и поинтересовался, какого она номинала.

В интерактивной таблице на «Минфине» на 14:30 по Киеву альткоин торговался на уровне $0,38. На 16:08 по Киеву цена Dogecoin была равна $0,42.

Ранее

Накануне вечером Илон Маск после снижения курса биткоина до $30 тыс. выложил твит, содержащий слово Tesla, а также эмодзи рук и бриллианта. Обычно словосочетание «бриллиантовые руки» относят к инвесторам, которые держат актив, несмотря на колебания его стоимости.

В начале мая Dogecoin достигал исторического максимума на отметке $0,73. Альткоин рос на фоне ожиданий выступления Илона Маска в юмористическом шоу Saturday Night Live. Гендиректор Tesla анонсировал свое появление на шоу еще 28 апреля. Тогда он опубликовал пост в Twitter, в котором назвал себя Dogefather.

Во время обвала котировок 19 мая цена Dogecoin падала до $0,21.

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