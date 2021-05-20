"Укрзализныця" открыла пассажирам доступ к онлайн-библиотеке с 5000 книг

Сервис пока доступен только тем, кто путешествует скоростными поездами.

"Укрзализныця" открыла пассажирам доступ к онлайн-библиотеке с пятью тысячами книг, треть из которых бесплатны. Однако услуга будет доступна пока только тем, кто путешествует поездами дальнего следования и скоростными поездами Интерсити+.

Как сообщили в пресс-службе УЗ, получить доступ можно с помощью QR-кодов, их разместят в вагонах на специальных наклейках.

"После сканирования кода будут загружены приложения на базе операционных систем iOS или Android, а если оно уже установлено, то ссылка направит непосредственно в "железнодорожный" каталог LibrariUZ", - говорится в сообщении.

Доступ к библиотеке формально должен работать по всему маршруту следования поезда, но УЗ рекомендует "загружать книги во время остановок поезда на станциях". Это связано с тем, что покрытие мобильным интернетом до сих пор обеспечено не по всей протяженности маршрутов.

В "Укрзализныце" также отметили, что весь контент легальный, а подавляющее большинство книг - на украинском языке. Кроме того, есть еще большой ассортимент литературы на английском языке, который постоянно пополняется. В ближайших планах - довести количество книг в каталоге до 10 тыс.

Ранее сообщалось, что в открытый доступ выложили новую библиотеку Софии-Мудрости.