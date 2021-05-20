?Основатель TikTok уходит с поста гендиректора компании

Чжан Имин, основатель китайской Bytedance, которая создала TikTok, сообщил о своей отставке с должности генерального директора компании.

В письме к подчиненным Чжан сообщил, что до конца года отойдет от оперативного управления компанией и передаст пост своему коллеге, другому соучредителю Bytedance Ляну Рубо.

"Мне действительно не хватает некоторых навыков, которые необходимы идеальному менеджеру. Мне более интересно не управлять людьми, а анализировать организационные и рыночные принципы и использовать эти теории для дальнейшего сокращения управленческой работы", - говорится в письме Чжана в сообщении на веб-сайте компании.

Bytedance - одна из крупнейших технологических компаний Китая, которая при нынешнем CEO превратилась из неизвестного стартапа в техногиганта с капитализацией в сотни миллиардов долларов.

Главные активы Bytedance - социальная сеть Douyin, которая под названием TikTok стала первым китайским приложением, которое смогло завоевать западный рынок, а также платформа новостей и информационного контента Toutiao.