Ощадбанк отсудил у Сбербанка домен sberbank.ua

Дело находилось на рассмотрении пять лет.

Ощадбанк отсудил у Сбербанка домен sberbank.ua
Фото: Сергей Нужненко

Северный апелляционный хозяйственный суд 20 апреля оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева от 18 апреля 2017 года, которым был удовлетворен иск Ощадбанка к ОАО "Сбербанк" и ОАО "Сбербанк РоSSии" о прекращении нарушения права на торговую марку.

Об этом сообщается на сайте суда.

Этим решением суда признаны недействительными ряд похожих торговых марок и запрещено АО "Сбербанк" незаконно использовать принадлежащую Ощадбанку торговую марку.

Среди прочего решение суда окончательно запретило Сбербанку использовать доменное имя sberbank.ua.

Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и трижды останавливалась по разным поводам.

Напомним, что Сбербанк (ранее - банк "НРБ") основан в 2001 году. 26 ноября 2015 года он сменил название со "Сбербанк РоSSии" на "Сбербанк".

Сейчас его сайт находится по адресу sbrf.com.ua.

Сбербанк находится в Украине под санкциями как банк с государственным капиталом РоSSийской Федерации, государства-агрессора.

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