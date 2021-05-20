Google заплатил АМКУ 1 миллион гривен штрафа

"Дочку" Google в Украине оштрафовали за непредоставление информации.

Google заплатил АМКУ 1 миллион гривен штрафа
Фото: www.rbc.ua

ООО "Гугл" уплатило 1 миллион гривен штрафа за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя в отношении блокирования его учетной записи в приложении «Google Мой бизнес», информирует пресс-служба АМКУ.

"Размер штрафа обусловливался еще и отягчающими обстоятельствами - «Гугл» не давал Комитету востребованную информацию более года. Это сделало невозможным полное и всестороннее рассмотрение Комитетом заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - отмечается в сообщении.

Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения.

Ранее в АМКУ сообщали, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против общества за непредоставление информации по требованию Комитета, ответчиком была предоставлена востребованная информация, что было также учтено при определении размера штрафа.

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Гугл" зарегистрировано в Киеве. Учредителями являются Гугл Интернешнл ЛЛС и Гугл ЛЛС. Конечные бенефициарные владельцы этих компаний - Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Хакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial PipelineХакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial Pipeline
Apple борется за защиту персональных данных, но для Китая сделала исключениеApple борется за защиту персональных данных, но для Китая сделала исключение
Ирландия отказалась платить хакерам, взломавшим IT-системы службы здравоохранения страныИрландия отказалась платить хакерам, взломавшим IT-системы службы здравоохранения страны
Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяцTwitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц
Блокчейн-индустрия лишилась $108,3 миллиона из-за хакерских атакБлокчейн-индустрия лишилась $108,3 миллиона из-за хакерских атак
Блок рекламы


Похожие новости
Мошенники под именем Илона Маска украли больше $2 миллионов в криптовалютахМошенники под именем Илона Маска украли больше $2 миллионов в криптовалютах
Блокчейн-индустрия лишилась $108,3 миллиона из-за хакерских атакБлокчейн-индустрия лишилась $108,3 миллиона из-за хакерских атак
Компания Colonial Pipeline была вынуждена заплатить хакерам почти $5 миллионовКомпания Colonial Pipeline была вынуждена заплатить хакерам почти $5 миллионов
Сервис Google Photos станет платнымСервис Google Photos станет платным
Хакеры украли данные миллионов клиентов сервиса доставки Glovo - BloombergХакеры украли данные миллионов клиентов сервиса доставки Glovo - Bloomberg
Google начнёт автоматически включать двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить безопасность пользователейGoogle начнёт автоматически включать двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить безопасность пользователей
Аргентинский Google упал на несколько часов из-за непродлённого домена — местный житель купил его всего за $6Аргентинский Google упал на несколько часов из-за непродлённого домена — местный житель купил его всего за $6
Google изменил название рейтинга из-за того, что назвал борщ русскимGoogle изменил название рейтинга из-за того, что назвал борщ русским
В Украине задержали хакера по подозрению в краже "десятков миллионов долларов" из банков США и КанадыВ Украине задержали хакера по подозрению в краже "десятков миллионов долларов" из банков США и Канады
Криптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 миллионовКриптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости