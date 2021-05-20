Google заплатил АМКУ 1 миллион гривен штрафа

ООО "Гугл" уплатило 1 миллион гривен штрафа за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя в отношении блокирования его учетной записи в приложении « Google Мой бизнес», информирует пресс-служба АМКУ.

"Размер штрафа обусловливался еще и отягчающими обстоятельствами - «Гугл» не давал Комитету востребованную информацию более года. Это сделало невозможным полное и всестороннее рассмотрение Комитетом заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - отмечается в сообщении.

Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения.

Ранее в АМКУ сообщали, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против общества за непредоставление информации по требованию Комитета, ответчиком была предоставлена востребованная информация, что было также учтено при определении размера штрафа.

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Гугл" зарегистрировано в Киеве . Учредителями являются Гугл Интернешнл ЛЛС и Гугл ЛЛС. Конечные бенефициарные владельцы этих компаний - Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.