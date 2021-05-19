Зеленский ввел в действие решение СНБО об общенациональной цифровой телесети Multiplex

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский ввел в действие решение СНБО об общенациональной цифровой телесети Multiplex
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности.

Соответствующий указ №198/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности", - отмечается в документе.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров поручено разработать и утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения оператором - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения, находящимся в управлении Администрации Госслужбы спецсвязи, общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ -7.

На эти цели правительство предполагает привлечение средств в объеме 490 млн гривен под государственные гарантии.

Кроме того, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовано принять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения и завершение процесса привлечения Концерна радиовещания, радиосвязи и ТВ для выполнения функций оператора цифрового вещания.

Также решение СНБО содержит предложения по изменению госбюджета на 2021 год, которыми предлагается предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий в 2021 году субъектам хозяйствования - резидентам Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства для нужд государственных заказчиков оборонных закупок: Министерству обороны Украины - 15 510,0 млн гривен; Министерству внутренних дел Украины - 4000,0 млн гривен; Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - 490,0 млн гривен.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 мая СНБО принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7 для противодействия пропаганде. Оператором определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ, входит в сферу управления Госспецсвязи).

Ожидается, что уже к концу 2021 года телесеть обеспечит доступ к цифровому телевещанию на 95% подконтрольной территории Украины.

Телесеть будет транслировать не менее 12 каналов: прежде всего государственные телекомпании и Общественное вещание.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Хакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial PipelineХакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial Pipeline
Apple борется за защиту персональных данных, но для Китая сделала исключениеApple борется за защиту персональных данных, но для Китая сделала исключение
Ирландия отказалась платить хакерам, взломавшим IT-системы службы здравоохранения страныИрландия отказалась платить хакерам, взломавшим IT-системы службы здравоохранения страны
Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяцTwitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц
Хакеры украли данные миллионов клиентов сервиса доставки Glovo - BloombergХакеры украли данные миллионов клиентов сервиса доставки Glovo - Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
В США ввели чрезвычайное положение после кибератаки на бензопровод Colonial, за хакерами может стоять РоSSияВ США ввели чрезвычайное положение после кибератаки на бензопровод Colonial, за хакерами может стоять РоSSия
В СНБО заявили о высоком уровне киберугроз при эксплуатации Microsoft ExchangeВ СНБО заявили о высоком уровне киберугроз при эксплуатации Microsoft Exchange
СНБО: роSSийские хакеры атаковали систему документооборота государственных органовСНБО: роSSийские хакеры атаковали систему документооборота государственных органов
В СНБО предупредили о новом механизме атак на украинскую инфраструктуруВ СНБО предупредили о новом механизме атак на украинскую инфраструктуру
СНБО предупреждает о высоком уровне киберугрозы в Украине после хакерской атаки в СШАСНБО предупреждает о высоком уровне киберугрозы в Украине после хакерской атаки в США
СНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров"СНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров"
У Microsoft сбоят облака. Решение проблем пока что не нашлосьУ Microsoft сбоят облака. Решение проблем пока что не нашлось
В СНБО рассказали, когда поставят на учет пользователей "ВКонтакте"В СНБО рассказали, когда поставят на учет пользователей "ВКонтакте"
Суд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTokСуд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTok
СНБО возьмет на учет и будет проверять украинских пользователей "ВКонтакте"СНБО возьмет на учет и будет проверять украинских пользователей "ВКонтакте"
Последние новости
Подгружаем последние новости