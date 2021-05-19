Зеленский ввел в действие решение СНБО об общенациональной цифровой телесети Multiplex

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности.

Соответствующий указ №198/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности", - отмечается в документе.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров поручено разработать и утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения оператором - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения, находящимся в управлении Администрации Госслужбы спецсвязи, общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ -7.

На эти цели правительство предполагает привлечение средств в объеме 490 млн гривен под государственные гарантии.

Кроме того, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовано принять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения и завершение процесса привлечения Концерна радиовещания, радиосвязи и ТВ для выполнения функций оператора цифрового вещания.

Также решение СНБО содержит предложения по изменению госбюджета на 2021 год, которыми предлагается предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий в 2021 году субъектам хозяйствования - резидентам Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства для нужд государственных заказчиков оборонных закупок: Министерству обороны Украины - 15 510,0 млн гривен; Министерству внутренних дел Украины - 4000,0 млн гривен; Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - 490,0 млн гривен.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 мая СНБО принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7 для противодействия пропаганде. Оператором определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ, входит в сферу управления Госспецсвязи).

Ожидается, что уже к концу 2021 года телесеть обеспечит доступ к цифровому телевещанию на 95% подконтрольной территории Украины.

Телесеть будет транслировать не менее 12 каналов: прежде всего государственные телекомпании и Общественное вещание.