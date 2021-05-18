Apple борется за защиту персональных данных, но для Китая сделала исключение

На окраине китайского города Гуян недавно было возведено здание, в котором расположится новый дата-центр Apple . На расположенных в нём серверах будут храниться данные китайских пользователей, а управлять ими будет китайская государственная фирма. Тим Кук (Tim Cook) утверждает, что данные китайских пользователей будут в полной безопасности, однако очевидно, что Apple в значительной степени уступила контроль над ними китайскому правительству.

nytimes.com

Китайские госслужащие физически управляют компьютерами, на которых хранится личная информация пользователей из Поднебесной. Кроме того, из-за запрета китайских властей, Apple отказалась от использования технологий шифрования, которые применяются компанией в других регионах. Даже цифровые ключи, которые открывают доступ к личной информации пользователей, хранятся непосредственно в китайском ЦОД.

Два десятилетия назад, будучи операционным директором Apple , Кук возглавил выход компании на рынок Китая. Этот шаг позволил Apple стать самой дорогой компанией в мире. Теперь калифорнийский техногигант вынужден пойти на уступки китайскому правительству, чтобы сохранить свой бизнес в Поднебесной. Тим Кук часто говорит о приверженности Apple гражданским свободам и конфиденциальности. Но для того, чтобы соответствовать требованиям китайских регуляторов, компания подвергает риску данные своих китайских клиентов и содействует государственной цензуре в китайском App Store. Apple даже согласилась убрать надпись «Designed by Apple in California» с задней панели iPhone из-за недовольства китайских властей.

nytimes.com

Правозащитная группа Amnesty International утверждает, что Apple «стала винтиком в китайской машине цензуры». Организация заявляет, что не видела никаких попыток со стороны Apple отстоять принципы, которым она, по словам Тима Кука, так привержена. Анализ издания Times показывает, что за последние несколько лет из китайского App Store исчезли десятки тысяч программ, среди которых приложения для знакомств и обмена зашифрованными сообщениями, а также клиенты для доступа к новостным ресурсам.

По словам экспертов, компромиссы, на которые пошла Apple в Китае, дают правительству Поднебесной беспрепятственный доступ к электронной почте, фотографиям, контактам и местоположению миллионов жителей страны. Сама Apple заявляет, что она соблюдает законы Китая и делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность данных своих клиентов. Кроме того, представитель Apple утверждает, что компания по-прежнему контролирует ключи шифрования, которые защищают данные китайских пользователей. По его словам, Apple использовала в Китае самую передовую технологию шифрования, которая даже более продвинутая, чем та, которая используется в других регионах.

nytimes.com

Тем не менее, эксперты по безопасности отмечают, что китайское правительство может беспрепятственно получить доступ к данным пользователей. Законы США давно запрещают американским компаниям передавать данные китайским правоохранительным органам. Но Apple и правительство Китая приняли ряд мер, чтобы обойти эти законы. В Поднебесной Apple передала юридические права собственности на данные своих клиентов компании Guizhou-Cloud Big Data, принадлежащей правительству провинции Гуйчжоу, столицей которой является Гуян. Не так давно калифорнийская компания потребовала от своих китайских клиентов принять новые условия использования iCloud, в которых Guizhou-Cloud Big Data указывается как поставщик услуг, а Apple — как «дополнительная сторона». По утверждениям Apple , это изменение призвано улучшить качество услуг iCloud в материковом Китае и обеспечить соответствие китайским нормам. Новые условия включают в себя положение, которого нет ни в одной другой стране: Apple и Guizhou-Cloud Big Data будут иметь доступ ко всем данным, которые пользователи хранят в iCloud и смогут обмениваться ими друг с другом в соответствии с действующим законодательством.

Согласно данным, предоставленным Apple , компания никогда не предоставляла властям содержимое учётных записей iCloud до вступления в силу нового китайского законодательства, и оспорила 42 запроса правительства Китая на предоставление таких данных. Калифорнийская компания говорит, что оспорила эти запросы, поскольку они шли вразрез с законами США . За три года, которые прошли после вступления нового закона о кибербезопасности в силу, Apple предоставила правительству Поднебесной содержимое девяти учётных записей iCloud и оспорила три запроса на предоставление такой информации. С 2013 по 2020 годы Apple предоставила правоохранительным органам США содержимое 10 781 учётной записи iCloud. Люди, знакомые с вопросом, предполагают, что китайские власти реже запрашивают информацию у Apple , поскольку уже наблюдают за своими гражданами множеством других способов.



