Мошенники под именем Илона Маска украли больше $2 миллионов в криптовалютах

Мошенники, выдающие себя в соцсетях за Илона Маска, за период с октября прошлого года по конец марта украли больше $2 млн в криптовалютах.

Мошенники под именем Илона Маска украли больше $2 миллионов в криптовалютах
Фото: novator.io

Мошенники, выдающие себя в соцсетях за Илона Маска, за период с октября прошлого года по конец марта украли больше $2 млн в криптовалютах. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC), пишет Forbes.

О чем речь

Речь идет о злоумышленниках, которые создают аккаунты, почти неотличимые от настоящей страницы Маска, и предлагают пользователям Twitter и других платформ перевести токены на их криптокошельки, обещая большое вознаграждение, поясняет The Verge.

Зачастую они используют ту же фотографию профиля, что и Маск, и слегка меняют имя учетной записи, чтобы вызвать доверие жертвы.

Подобные действия нарушают правила Twitter, и руководство соцсети неоднократно обещало блокировать фейковые страницы, но мошенническая схема все еще активно используется на платформе, констатирует издание.

Сколько украли денег

Всего с октября прошлого года по конец марта 2021 года жертвами различных мошеннических схем с криптовалютами стали почти 7000 человек, которые потеряли больше $80 млн, подсчитала FTC. ї

Для сравнения: за аналогичный период годом ранее пользователи подали лишь 570 заявлений о криптомошенничестве. Сумма нанесенного им ущерба составила $7,5 млн.

Напомним

По данным аналитического сервиса Whale Alert, 2021 год стал рекордным по сумме убытков от фейковых раздач криптовалюты. За неполные три месяца этого года мошенники украли $18 млн против $16 млн за весь 2020 год.

Ситуация с фейковыми операциями в Украине

В Украине, к сожалению, на законодательном уровне до сих пор не определено понятие «криптовалюта», поэтому эти цифровые монеты не являются платежным средством, подчеркнул в интервью «Минфину» руководитель департамента киберполиции Украины, полковник Александр Гринчак.

Украинское законодательство не относит криптовалюту к имуществу или ценностям, которые могут быть предметом преступления. В юридическом аспекте невозможно определить ценность их происхождения или по-иному идентифицировать данные денежные средства.

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