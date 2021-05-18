Мошенники под именем Илона Маска украли больше $2 миллионов в криптовалютах

Всего с октября прошлого года по конец марта 2021 года жертвами различных мошеннических схем с криптовалютами стали почти 7000 человек, которые потеряли больше $80 млн, подсчитала FTC. ї

Для сравнения: за аналогичный период годом ранее пользователи подали лишь 570 заявлений о криптомошенничестве. Сумма нанесенного им ущерба составила $7,5 млн.

Напомним

По данным аналитического сервиса Whale Alert, 2021 год стал рекордным по сумме убытков от фейковых раздач криптовалюты. За неполные три месяца этого года мошенники украли $18 млн против $16 млн за весь 2020 год.

Ситуация с фейковыми операциями в Украине

В Украине, к сожалению, на законодательном уровне до сих пор не определено понятие «криптовалюта», поэтому эти цифровые монеты не являются платежным средством, подчеркнул в интервью «Минфину» руководитель департамента киберполиции Украины, полковник Александр Гринчак.

Украинское законодательство не относит криптовалюту к имуществу или ценностям, которые могут быть предметом преступления. В юридическом аспекте невозможно определить ценность их происхождения или по-иному идентифицировать данные денежные средства.