Сеть биткоин-майнинга потребляет энергии вдвое меньше, чем банковский сектор — исследование

Суммарное энергопотребление майнеров биткоина в течение года не превышает 113,89 ТВт/ч, тогда как при производстве золота расходуется 240,61 ТВт/ч энергии. В свою очередь, банковский сектор потребляет целых 263,72 ТВт/ч. Такие данные приведены в недавно опубликованном отчете компании Galaxy Digital, пишет forklog.com.

Фото: ihodl.com

Итоги исследования

Авторы исследования отмечают, что при анализе работы отдельных сегментов промышленности или отдельно взятых предприятий количество потребляемой электроэнергии, а также общий объем выбросов углеводорода, как правило, не афишируются, в то время как сеть основной криптовалюты в этом отношении полностью прозрачна.

«Нельзя отрицать, что блокчейн биткоина потребляет значительное количество энергии. Однако именно это делает сеть такой надежной и безопасной», — говорится в отчете.

Для получения показателей энергопотребления банковского сектора экспертам из Galaxy Digital потребовалось суммировать многочисленные энергозатратные процессы, в числе которых потребление электричества банковскими отделениями, банкоматами, центрами обработки данных и даже расход энергии при платежах картами.

Итоговое значение оказалось в 2,3 раза выше, чем у сети биткоина. Помимо этого, в тексте отчета сообщается, что расход энергоресурсов при майнинге ВТС в 12,1 раза ниже, чем уровень потребления электричества постоянно включенными в сеть электроприборами в США . В 19,4 раза показатель превышают и ежегодные потери электроэнергии при передаче и распределении согласно оценкам Всемирного банка и Международного энергетического агентства.

Напомним

Базирующаяся в штате Нью-Йорк майнинговая компания Greenidge Generation с 1 июня полностью нейтрализует углеродный след от добычи биткоина за счет покупки квот на выбросы CO2. Фирма призвала других участников индустрии присоединиться к этой инициативе.