Блокчейн-индустрия лишилась $108,3 миллиона из-за хакерских атак

В первом квартале 2021 года киберпреступники украли из различных блокчейн-проектов $108,3 млн, что на 46% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает AtlasVPN.

фото: tadviser

Три излюбленных направления хакеров

По подсчетам компании AtlasVPN, в общую сумму ущерба блокчейн-проектов, помимо потерь от хакерских атак, включены также мошеннические действия. На них приходится более 20% убытков.

Наибольшего успеха преступники достигли с децентрализованными приложениями (DApps) для второй по популярности в мире криптовалютой Ethereum (ETH). В результате 11 хакерских атак и использования 5 мошеннических схем злоумышленникам удалось украсть в общей сложности $86 млн.

На втором месте по популярности у преступников — цифровые кошельки на блокчейне. В первом квартале хакеры совершили против них 9 атак, два вымогательства и применили одну мошенническую схему. Пользователи и платформы потеряли $19,3 млн.

На третьем месте по объему потерь стоят криптовалютные биржи — $2,9 млн. Преступники 4 раза смогли взломать торговые площадки и успешно применили одну мошенническую схему.

Выводы экспертов

Тренд 2020 года на снижение атак на блокчейн не устоял, и эксперты больше не считают эту технологию надежной защитой от злоумышленников.