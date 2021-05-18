Сооснователь Ethereum сжег токены Shiba Inu на $6,5 миллиарда

Виталик Бутерин уничтожил 90% шуточных цифровых монет, которые хранились на его криптокошельке. Еще 10% он пообещал направить на благотворительность, сообщает РБК-Крипто.

Фото: beincrypto.ru

Что это означает

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин сжег 90% токенов Shiba Inu, которые хранились на его кошельке, отправив их на несуществующий адрес.

Всего Бутерин уничтожил 410 трлн токенов на сумму $6,5 млрд.

Ранее разработчики Shiba Inu направили на публичный кошелек Виталика Бутерина 505 трлн токенов, что составило более 50% из предусмотренного квадриллиона цифровых монет. В white paper проекта сказано, что отправив токены на адрес создателя Ethereum, разработчики провели их сжигание.

Оставшиеся у Бутерина токены Shiba Inu он пообещал также направить на благотворительность, отметив, что они пойдут не на борьбу с коронавирусом, а на более долгосрочные цели.

На фоне сжигания токенов стоимость Shiba Inu на криптобирже Binance достигала $0,000019, подорожав за час на 36%.

На 12:00 по Киеву 17 мая стоимость токена составляет $0,000016. В интерактивной таблице на «Минфине» курс на 12:54 по Киеву составлял $0,00000024.

Листинг Shiba Inu на бирже Binance состоялся 10 мая. В первый день торгов токен достигал исторического максимума в $0,000050.

Контекст

Сжигание токенов — это уничтожение определенного числа токенов для уменьшения их числа в обращении. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты. Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, так что любой может проверить, что монеты были уничтожены.

13 мая Бутерин пожертвовал $1 млрд на борьбу с сovid-19 в Индии. Разработчик перевел фонду India COVID-Crypto Relief 500 ETH и более 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью около $1,14 млрд на момент транзакции.