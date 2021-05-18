Amazon вынужденно снизила цену на доступ к аудио без потерь в своём музыкальном сервисе

Вчера Apple объявила о скором запуске поддержки пространственного аудио и музыки в формате lossless в Apple Music. Причём новые возможности станут доступны пользователям сервиса абсолютно бесплатно. На фоне этого компания Amazon заявила, что больше не будет взимать дополнительную плату за доступ к аудио в высоком качестве, и слушать музыку без потерь смогут все пользователи в рамках подписки Amazon Music Unlimited.

Amazon вынужденно снизила цену на доступ к аудио без потерь в своём музыкальном сервисе

Изображение: Alex Castro / The Verge

Этот шаг делает Amazon первой компанией, чей музыкальный сервис предлагает возможность прослушивания аудио без потерь по стандартной для отрасли цене в $9,99. Воспользоваться нововведением смогут все платные подписчики платформы. Стоит отметить, что до выхода Amazon на рынок стриминговых музыкальных сервисов стандартная стоимость подписки на аудио без потерь составляла $19,99, причём некоторые сервисы вроде Tidal продолжают придерживаться такой ценовой политики.

В настоящее время многие игроки рынка стриминговых музыкальных сервисов работают над добавлением поддержки воспроизведения музыки в высоком качестве. На фоне этого музыкальные лейблы стали более заинтересованы в росте пользовательской базы сервисов, чем в высоких надбавках за подписку, устанавливать которые они требовали ранее. Что касается сервиса Amazon Music, то он хорошо зарекомендовал себя в некоторых регионах мира, где его популярность продолжает увеличиваться. Источник отмечает, что за последний год сервис Amazon вырос на 100 %.

Объявление Amazon об отмене дополнительной платы за доступ к музыке в высоком качестве последовало сразу же после анонса Apple. В Apple Music поддержка пространственного аудио и воспроизведения музыки без потерь появится в июне.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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