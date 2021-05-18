В Беларуси заблокировали сайт TUT.BY, журналистов задержали

В Беларуси задержали сотрудников крупнейшего в стране независимого СМИ - интернет-портала TUT.BY. У них дома, а также в редакции издания утром 18 мая прошли обыски, сообщает "Настоящее время".

Позже Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК).

Ведомство отмечает, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году стало резидентом "Парка высоких технологий", получив выручку, "не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ".

После этого наблюдательный совет "Парка высоких технологий" сообщил, что "на основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений" принял решение о прекращении ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" "права на налоговые льготы".

Утром к нескольким редакторам TUT.BY, в том числе к главному редактору Марине Золотовой, пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. С обысками пришли и в региональные офисы издания. Позже в TUT.BY уточнили, что перестали выходить на связь журналисты и фотографы, приехавшие в офисное издание.

Сейчас домен TUT.BY заблокирован, он не открывается у разных провайдеров, а также из-за рубежа.

Позже в Мининформации Беларуси сообщили, что TUT.BY заблокирован из-за "многочисленных фактов нарушения закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций", в частности, в материалах портала содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL".

С обысками пришли также в Hoster.by и к его руководителю Сергею Повалишеву. Hoster.by - крупнейший в Беларуси регистратор и технический администратор национальных доменных зон .by/.бел, а также единственный в стране аккредитованный регистратор международных доменов.