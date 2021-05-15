В бета-версии Apple Music появилось упоминание lossless-качества

Согласно свежим слухам, 18 мая Apple запустит сервис потоковой трансляции аудио без потерь под названием Apple Music Hi-Fi. Подтверждение этому было найдено в Android-приложении Apple Music.

Как сообщает сайт 9to5Google, бета-версия Apple Music для Android содержит несколько предупреждений, которые информируют пользователей о том, что потоковая передача музыки высокого качества потребляет больше данных и требует большей пропускной способности. Вот некоторые из этих предупреждений:

Аудиофайлы в формате без потерь сохраняют каждую деталь исходного файла. Включение этого параметра приведёт к потреблению большего объёма данных.

Аудиофайлы в формате без потерь будут занимать значительно больше места на вашем устройстве. На 10 ГБайт можно сохранить примерно: - 3000 песен в высоком качестве; - 1000 песен в формате без потерь; - 200 песен в формате hi-res без потерь.

Потоковая передача аудио в формате без потерь потребляет значительно больше данных. Трёхминутная композиция будет потреблять примерно: - 1,5 Мбайт с высокой эффективностью сжатия; - 6 Мбайт с высоким качеством при битрейте 256 Кбит/с; - 36 Мбайт в формате без потерь при 24 бит/48 кГц; - 145 Мбайт в формате hi-res без потерь при 24 бит/192 кГц. Доступность композиций в различных форматах зависит от состояния сети и возможностей подключенного динамика или наушников.

Пока неизвестно, получат ли существующие подписчики Apple Music доступ к композициям в формате без потерь. Ожидается, что запуск Apple Music Hi-Fi совпадёт с запуском iOS 14.6. Кроме того, некоторые источники уверены, что вместе с обновлённым аудиосервисом дебютируют и полностью беспроводные наушники AirPods третьего поколения.



