Сервис Google Photos станет платным

Компания Google приняла решение сделать платным один из самых популярных своих сервисов. За хранение фото- и видеофайлов в Google Photos придется платить деньги.

Один из самых популярных сервисов Google станет платным

Один из наиболее востребованных среди пользователей сервис Google Photos с 1 июня 2021 года станет платным. Хранилище контента частично останется бесплатным только для ограниченного количества фотографий и видеороликов. "Вес" бесплатного контента уменьшат до 15 Гб.

Для тех, кто намерен расширить хранилище, предлагается оформить подписку на Google One, только после этого появится возможность выбрать необходимый объем для хранения личных файлов в Google Photos.

Один из самых популярных сервисов Google станет платным

В то же время, в компании Google сообщили, что весь контент, который был загружен в Google Photos до 1 июня 2021 года останется на серверах сервиса навсегда. Дополнительное пространство в 15 Гб будет выделено после указанной даты. Специалисты компании подсчитали, что этот объем большинство пользователей исчерпают в течение трех лет. К 2024-му году у 80 процентов тех, кто хранит свои файлы на Google Photos столкнутся с необходимостью расширить пространство хранилища.


Шевченко Лилия, Тудей

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