Сервис Google Photos станет платным

Компания Google приняла решение сделать платным один из самых популярных своих сервисов. За хранение фото- и видеофайлов в Google Photos придется платить деньги.

Один из наиболее востребованных среди пользователей сервис Google Photos с 1 июня 2021 года станет платным. Хранилище контента частично останется бесплатным только для ограниченного количества фотографий и видеороликов. "Вес" бесплатного контента уменьшат до 15 Гб.

Для тех, кто намерен расширить хранилище, предлагается оформить подписку на Google One, только после этого появится возможность выбрать необходимый объем для хранения личных файлов в Google Photos.