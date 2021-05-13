Хакеры украли данные миллионов клиентов сервиса доставки Glovo - Bloomberg

Пользователям рекомендуется сменить пароль и следить за своими кредитными картами.

Группа хакеров получила доступ к конфиденциальным данным десятков миллионов клиентов, водителей и работников испанского подразделения сервиса доставки Glovo.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Yarix, занимающуюся кибербезопасностью.

Отмечается, что информацию украли в конце апреля, а у компании есть доказательства, что злоумышленники пытаются продать в даркнете примерно 160 гигабайт имен, номеров телефонов, паролей и данных, связанных с платежными системами клиентов за $85 тысяч.

Генеральный директор Yarix Мирко Гатто сказал, что его компания смогла получить выдержки из украденной базы данных, содержащие платежные реквизиты и учетные данные для доступа к Glovo.

"Пользователям Glovo настоятельно рекомендуется изменить пароль и следить за своими кредитными картами, чтобы убедиться в отсутствии ненормальных платежей", - сказал Гатто.

В то же время в Glovo утверждают, что третья сторона не получила доступ к данным кредитных карт.