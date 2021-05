Маячок Apple AirTag впервые взломали — на это потребовалось менее 10 дней

Исследователям безопасности удалось взломать AirTag менее чем за 10 дней. Об этом рассказал пользователь Twitter с никнеймом Stacksmashing. Ему удалось заменить базовый URL-адрес на желаемый.

Он сравнил обычный маячок AirTag со взломанным в отдельном видеоролике. Когда взломанный маячок сканируют, вместо сервиса Apple ему предлагается перейти на указанный взломщиком сайт. Это можно использовать для фишинга и других мошеннических действий.

