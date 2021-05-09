Криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон Маск

Стоимость криптовалюты Dogecoin упала на 29,5 % с $0,73 до $0,49 за единицу после того, как её во время шоу Saturday Night Live на американском телевидении упомянул глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk). В беседе с ведущими шоу Илон Маск назвал себя «Dogefather» и в шутку заявил, что Dogecoin был «мошенничеством».

Во время шоу ведущие несколько раз просили объяснить, что такое Dogecoin. После того, как глава Tesla и SpaceX в образе финансового эксперта перечислил множество фактов о криптовалюте, его спросили, является ли Dogecoin мошенничеством, на что он в шутливой форме ответил утвердительно.

После этого стоимость криптовалюты начала резко снижаться. Стоит отметить, что через некоторое время курс Dogecoin поднялся до $0,57 за единицу криптовалюты, но на момент подготовки этой заметки она вновь торговалась на уровне $0,49 за единицу.

В настоящее время Илон Маск является одним из богатейших людей планеты — его состояние оценивается в $183,9 млрд. Именно он помог вывести Dogecoin на новый уровень, периодически упоминая монету в своём аккаунте в сети Twitter , что существенно повысило её популярность. По данным платформы CoinGecko, криптовалюта Dogecoin, зародившаяся в 2013 году как шутка, за последний год выросла более чем на 20 000 % и стала четвёртой в мире по уровню капитализации.

Во время шоу Илон Маск также сообщил о том, что у него синдром Аспергера, который представляет собой расстройство аутистического спектра. Обладатели синдрома, как правило, испытывают трудности с общением и социализацией, но зачастую имеют повышенные когнитивные и вербальные способности.



