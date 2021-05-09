Крупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератаке

По сообщениям сетевых источников, крупнейший американский оператор нефтепровода Colonial Pipeline подвергся кибератаке с использованием программы-вымогателя. Компания зафиксировала инцидент 7 мая, после чего для проведения расследования были приостановлены все операции.

По словам двух источников из индустрии кибербезопасности, в атаке на Colonial Pipeline использовалась программа-вымогатель, предназначенная для блокировки IT-систем путём шифрования данных с последующим требованием оплаты за восстановление информации. Вредоносное ПО такого типа часто используют киберпреступные группировки, которые пытаются извлечь выгоду, предлагая жертве расшифровать данные за определённую плату.

На данный момент неизвестно, кто причастен к атаке на Colonial Pipeline, поскольку компания не раскрывает связанные с инцидентом подробности. После обнаружения проблемы она связалась с независимой компанией, работающей в сфере информационной безопасности, для расследования инцидента. Также были уведомлены правоохранительные органы и другие федеральные агентства США . Ранее появлялась информация о том, что Colonial Pipeline приостановила работу линий по производству бензина и дистиллята. Как долго трубопроводы компании будут простаивать, пока неизвестно.

Сеть трубопроводов Colonial Pipeline используется для поставки топлива с американских нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива, в густонаселённые восточные и южные районы США . Ежедневно компания транспортирует 2,5 млн баррелей бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других продуктов нефтепереработки по трубам протяжённостью более 8500 км.



