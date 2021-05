Twitter добавила функцию Tip Jar, с которой пользователи смогут финансово поддержать любимые аккаунты

Twitter начала развёртывать новую функцию Tip Jar в своих приложениях для iOS и Android, которая позволит пользователям отправлять деньги для поощрения своих любимых создателей контента. Для её использования необходимо просто нажать на недавно появившуюся иконку в виде долларовой банкноты рядом с именем пользователя.

theverge.com

Пользователи, которые не желают получать пожертвования, смогут отключить Tip Jar для своего аккаунта. Функция поддерживает целый ряд вариантов оплаты, среди которых PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp. Все англоязычные пользователи Twitter с сегодняшнего дня могут отправлять финансовые поощрения, однако принимать из пока могут только определённые создатели контента, а также журналисты, эксперты и некоммерческие организации.

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter ?

more coming soon... pic.#twitter#.com/7vyCzlRIFc