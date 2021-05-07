Twitter добавила функцию Tip Jar, с которой пользователи смогут финансово поддержать любимые аккаунты

Twitter начала развёртывать новую функцию Tip Jar в своих приложениях для iOS и Android, которая позволит пользователям отправлять деньги для поощрения своих любимых создателей контента. Для её использования необходимо просто нажать на недавно появившуюся иконку в виде долларовой банкноты рядом с именем пользователя.

Twitter добавила функцию Tip Jar, с которой пользователи смогут финансово поддержать любимые аккаунты

theverge.com

Пользователи, которые не желают получать пожертвования, смогут отключить Tip Jar для своего аккаунта. Функция поддерживает целый ряд вариантов оплаты, среди которых PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp. Все англоязычные пользователи Twitter с сегодняшнего дня могут отправлять финансовые поощрения, однако принимать из пока могут только определённые создатели контента, а также журналисты, эксперты и некоммерческие организации.

show your love, leave a tip
now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter ?
more coming soon... pic.#twitter#.com/7vyCzlRIFc

Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Примечательно, что доступ к Tip Jar можно получить только перейдя непосредственно к профилю пользователя. Это значит, что вознаградить любимый аккаунт за действительно выдающийся твит будет гораздо менее удобно, чем просто поставить лайк или ретвитнуть его. Тем не менее, социальная сеть обещает в ближайшее время усовершенствовать Tip Jar, сделав её более функциональной и удобной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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