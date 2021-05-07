Google начнёт автоматически включать двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить безопасность пользователей

Google собирается предпринять серьёзный шаг, который поможет повысить безопасность учётных записей пользователей: теперь поисковый гигант будет автоматически включать двухфакторную аутентификацию для аккаунтов, «настроенных должным образом».

Google начнёт автоматически включать двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить безопасность пользователей

theverge.com

После подключения двухэтапной проверки данных при входе в аккаунт пользователи будут получать на смартфон запрос, действительно ли они пытаются сейчас войти в свою учётную запись. Google считает, что аутентификация при помощи мобильного устройства гораздо более надёжная и безопасная, чем SMS-пароли, которые можно перехватить.

Google начнёт автоматически включать двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить безопасность пользователей

theverge.com

Эта инициатива является частью стремления Google к «будущему, в котором однажды вообще отпадёт необходимость в паролях». Символично, что как раз сегодня отмечается Всемирный день паролей. В рамках этого события Google напомнила, что 66 процентов американцев по-прежнему используют один пароль на нескольких сайтах. Это повышает риск того, злоумышленники получат доступ ко всем этим учётным записям, взломав лишь одну из них.

Google советует пользователям пройти быструю проверку безопасности на своём сайте, чтобы убедиться, что настройки конфиденциальности их учётных записей выбраны правильно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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