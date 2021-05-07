Интернет в Украине подорожает в два раза

Украинские интернет-провайдеры готовы повысить тарифы на свои услуги, поскольку объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) выдвигают слишком завышенные требования. Таким образом, украинцы сами вынуждают операторов интернет-сетей увеличивать абонплату.

Интернет-провайдеры Украины вдвое повысят цены на свои услуги

ОСМД не только повышают требования к провайдерам, но и увеличивают суммы платежей за доступ к интернет-инфраструктуре. Разумеется, повышение расходов оператор переложит на плечи конечного потребителя. В результате получается, что совладельцы многоквартирных домов при всем своем желании увеличить доходы ОСМД сами же будут вынуждены платить больше за проводной интернет в своих квартирах.

"Я так понимаю, есть некие ассоциации ОСМД, которые начинают консультировать своих участников о том, как именно можно "доить" провайдеров, как можно их "раздевать", какими способами можно получить денег с провайдеров", — рассказал о возникшей ситуации на рынке директор интернет-оператора "Паутина" Александр Арутюнян.

Интернет-провайдеры Украины вдвое повысят цены на свои услуги

По словам главы "Паутины", "аппетиты" ОСМД выросли в значительной степени. Если ранее за доступ к инфраструктуре жилого дома провайдеры платили около 300 гривен в месяц, то сейчас с них требуют уже по 2500 гривен. В дополнение к этому ОСМД высказывают намерение увеличить взнос за "обустройство места для установки телекоммуникационного оборудования" в размере 10-30 тысяч гривен. Арутюнян отметил, что данная сумма в 10-15 раз превосходи расценки, которые предусмотрены законом о доступе к инфраструктуре.

Подобный "шантаж" со стороны ОСМД в ближайшем будущем вынудит операторов повысить цены на интернет.


Шевченко Лилия, Тудей

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