Украина хочет усилить сотрудничество с киберцентром НАТО в Эстонии

Украина ищет союзников в информационной войне, которую начала РФ.

Украина хочет усилить сотрудничество с киберцентром НАТО в Эстонии
Фото: Рада національної безпеки і оборони України

Украина хочет усилить сотрудничество со странами Балтии, в частности, Эстонией, в сфере кибербезопасности.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с послом Эстонии Каимо Кууском.

"Украина находится на передовой борьбы с гибридной агрессией. - И наша задача - усилить сотрудничество в сфере киберзащиты со структурами и странами-членами НАТО, поскольку РФ в последнее время значительно активизировала информационную войну", - цитирует Данилова его пресс-служба.

Он сказал, что Украина заинтересована в максимальном усилении практического сотрудничества с киберцентром НАТО в Эстонии.

Посол Эстонии ответил, что и его страна заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности.

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО был основан в Таллинне в 2008 году по инициативе эстонской стороны. В 2018 году в Украине при участии СНБО открыли Центр реагирования на киберугрозы, который должен взаимодействовать с аналогичными центрами стран НАТО.

Напомним, что Служба безопасности Украины за первый квартал 2021 года нейтрализовала около 350 угроз информационной безопасности Украины с начала года.

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