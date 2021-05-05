Трамп запустил личную соцсеть на своем сайте

Бывший президент США Дональд Трамп, которого забанили на Twitter и Facebook, 4 мая запустил собственную соцсеть на своем сайте www.DonaldJTrump.com/desk.

Об этом сообщило американское издание Fox News.

Соцсеть Трампа - это похожая на Twitter лента, где он может писать сообщения, публиковать изображения и видео.

"Во времена молчания и лжи возникает маяк свободы, место для свободного и безопасного общения - прямо со стола Дональда Дж. Трампа", - говорится в видео, опубликованном в последнем посте Трампа на этой странице.

Технологической основой для личной соцсети Трампа является цифровая система Campaign Nucleus, "созданная для эффективного управления политическими кампаниями и организациями". Ее создал бывший представитель команды Трампа Брэд Парскейл.

Она позволяет Трампу создавать сообщения, а его сторонникам - перепощивать их в Twitter и Facebook. Возможности комментировать сообщения Трампа пока нет.

"Это просто односторонняя связь. Система позволяет Трампу общаться со своими последователями", - рассказал телеканалу один из информированных источников.

На сайте можно оставить свой номер телефона и электронную почту, чтобы получать уведомления о новых публикациях от Трампа.

Напомним, что 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, учитывая "риск дальнейшего разжигания насилия" после штурма Капитолия. В ответ Трамп обвинил соцсеть в "блокировании свободы слова" и в "координации" его блокирования с "демократами и радикальными левыми".

Перед тем его заблокировали и в Facebook, но этот бан не пожизненный.