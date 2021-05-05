eBay начнёт принимать оплату криптовалютой и добавит возможность торговли NFT

Стало известно о том, что платформа электронной коммерции eBay изучает возможность интеграции новых способов оплаты покупок, в том числе с помощью криптовалюты. Компания также ищет возможность организации продаж невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Генеральный директор eBay Джейми Янноне (Jamie Iannone) не исключил того, что в будущем интернет-аукцион начнёт принимать платежи в криптовалюте. Стоит отметить, что всё больше компаний начинают принимать платежи криптовалютой. Например, американская компания Tesla принимает биткоины в качестве оплаты за электромобили, а платёжная система PayPal добавила в свой сервис функции, позволяющие клиентам покупать, продавать и хранить цифровые активы с помощью собственных онлайн-кошельков.

«Мы всегда ищем наиболее подходящие формы оплаты и продолжим оценивать их в будущем. У нас нет планов на ближайшее время, но криптовалюта — это то, за чем мы следим», — приводит источник слова представителя eBay.

В интервью CNBC генеральный директор eBay Джейми Янноне подтвердил, что компания рассматривает вариант принятия цифровых валют. Он также отметил заинтересованность компании в том, чтобы выйти на рынок NFT и сообщил о том, что в настоящее время рассматриваются варианты реализации этого на практике.

Напомним, NFT или невзаимозаменяемый токен представляет собой вид криптографических токенов, каждый экземпляр которого уникален и не может замещаться аналогичным токеном. Он также является своеобразным сертификатом уникальности цифрового объекта.



