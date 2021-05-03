Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не раньше 2022 года

Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не раньше 2022 года

Facebook работает над интеграцией сквозного шифрования (End-to-End Encryption) в свои сервисы уже несколько лет, но недавняя публикация разработчиков компании говорит о том, что в Facebook Messenger и Instagram оно в ближайшее время не появится.

«Хотя мы ожидаем большего прогресса в плане интеграции сквозного шифрования по умолчанию для Messenger и Instagram Direct в этом году, это долгосрочный проект, и мы начнём полностью использовать сквозное шифрование не раньше 2022 года. Более того, уже представленные нами функции защиты предназначены для работы со сквозным шифрованием, и мы планируем добавлять надёжные функции безопасности в наши сервисы», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в блоге разработчиков.

Немного удивляет, что Facebook требуется так много времени, чтобы реализовать поддержку сквозного шифрования во всех своих сервисах, особенно если учесть, что работа в этом направлении началась ещё в 2019 году. Организовать необходимую инфраструктуру и внести изменения в клиентское программное обеспечение на нескольких платформах действительно непросто, но похоже, что Facebook уделяет приоритетное вниманию работе над другими функциями.

Тем временем другие службы обмена сообщениями, такие как Signal и Telegram, продолжают наращивать пользовательскую базу за счёт людей, которые отказываются от использования сервисов Facebook по соображениям конфиденциальности. Несмотря на это, приложения WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger продолжают оставаться среди лидеров по количеству загрузок в магазинах приложений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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