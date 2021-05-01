Бывший вице-президент Netflix осуждён за взяточничество

Бывший вице-президент Netflix осуждён за взяточничество

Стало известно о том, что бывший топ-менеджер Netflix Inc. Майкл Кейл (Michael Kail), который занимал в компании пост вице-президента по информационным технологиям, осуждён за получение взяток от поставщиков в обмен на контракты. Согласно заявлению прокуратуры города Сан-Франциско, где проходил процесс, суд присяжных после двухнедельного разбирательства признал Кейла виновным в мошенничестве и отмывании денег.

Обвинению удалось доказать, что бывший топ-менеджер Netflix использовал своё положение в компании, чтобы оказывать влияние на распределение контрактов для «получения взяток от поставщиков». Несмотря на то, что разбирательство закончилось только на этой неделе, Netflix подала в суд на Кейла ещё в 2014 году, обвинив его в сокрытии платежей от поставщиков, которые топ-менеджер якобы перевёл на счёт своей консалтинговой компании.

В исковом заявлении сказано, что в период с 2011 по 2014 годы 49-летний Кейл получил взяток на общую сумму в $500 тыс., а также опционы на акции девяти технологических компаний, которые на тот момент сотрудничали с Netflix. Сторона обвинения добивалась конфискации недвижимого имущества Кейла, которое присяжные признали купленным на полученные незаконным путём средства.

Стоит отметить, что сам Майкл Кейл свою вину не признал, а его адвокат Джулия Межински Джейн (Julia Mezhinsky Jayne) намерена обжаловать решение суда. Она отметила, что расследование проходило под влиянием со стороны Netflix, а вина её подзащитного не была доказана. Официальные представители Netflix от комментариев по данному вопросу отказались.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
78% потребителей покупают товары онлайн и не прекратят этого делать после пандемии (исследование)78% потребителей покупают товары онлайн и не прекратят этого делать после пандемии (исследование)
Власти Китая обязали владельцев ЦОД отчитаться о расходах электричества на майнинг
У блогерши из Ирана в Украине украли 25 биткоиновУ блогерши из Ирана в Украине украли 25 биткоинов
В работе «Дії» возникли технические проблемы из-за сбоя у хостинг-провайдераВ работе «Дії» возникли технические проблемы из-за сбоя у хостинг-провайдера
Twitter работает над функцией Tip Jar, позволяющей монетизировать контент на платформеTwitter работает над функцией Tip Jar, позволяющей монетизировать контент на платформе
Блок рекламы


Похожие новости
Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и NetflixГетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix
Бывший инженер Cisco получил два года тюрьмы за удаление 16 тыс. учётных записей WebexБывший инженер Cisco получил два года тюрьмы за удаление 16 тыс. учётных записей Webex
Бывший глава Google назвал пользователей соцсетей «идиотами»Бывший глава Google назвал пользователей соцсетей «идиотами»
Хакеры воровали данные через фейковый NetflixХакеры воровали данные через фейковый Netflix
В ЕС призвали Netflix и другие стриминговые платформы не показывать видео в высоком разрешении из-за карантинаВ ЕС призвали Netflix и другие стриминговые платформы не показывать видео в высоком разрешении из-за карантина
G Suite возглавит бывший топ-менеджер MicrosoftG Suite возглавит бывший топ-менеджер Microsoft
Бывший инженер Google: поисковик не использовал PageRank с 2006 годаБывший инженер Google: поисковик не использовал PageRank с 2006 года
Netflix займет $2 млрд. Компании не хватает денег на производство контента
Netflix анонсировал полнометражный интерактивный фильм по мотивам сериала "Черное зеркало"Netflix анонсировал полнометражный интерактивный фильм по мотивам сериала "Черное зеркало"
Бывший британский вице-премьер стал сотрудником FacebookБывший британский вице-премьер стал сотрудником Facebook
Последние новости
Подгружаем последние новости