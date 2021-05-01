Бывший вице-президент Netflix осуждён за взяточничество

Стало известно о том, что бывший топ-менеджер Netflix Inc. Майкл Кейл (Michael Kail), который занимал в компании пост вице-президента по информационным технологиям, осуждён за получение взяток от поставщиков в обмен на контракты. Согласно заявлению прокуратуры города Сан-Франциско, где проходил процесс, суд присяжных после двухнедельного разбирательства признал Кейла виновным в мошенничестве и отмывании денег.

Обвинению удалось доказать, что бывший топ-менеджер Netflix использовал своё положение в компании, чтобы оказывать влияние на распределение контрактов для «получения взяток от поставщиков». Несмотря на то, что разбирательство закончилось только на этой неделе, Netflix подала в суд на Кейла ещё в 2014 году, обвинив его в сокрытии платежей от поставщиков, которые топ-менеджер якобы перевёл на счёт своей консалтинговой компании.

В исковом заявлении сказано, что в период с 2011 по 2014 годы 49-летний Кейл получил взяток на общую сумму в $500 тыс., а также опционы на акции девяти технологических компаний, которые на тот момент сотрудничали с Netflix. Сторона обвинения добивалась конфискации недвижимого имущества Кейла, которое присяжные признали купленным на полученные незаконным путём средства.

Стоит отметить, что сам Майкл Кейл свою вину не признал, а его адвокат Джулия Межински Джейн (Julia Mezhinsky Jayne) намерена обжаловать решение суда. Она отметила, что расследование проходило под влиянием со стороны Netflix, а вина её подзащитного не была доказана. Официальные представители Netflix от комментариев по данному вопросу отказались.



