В работе «Дії» возникли технические проблемы из-за сбоя у хостинг-провайдера

Минцифры попросило не волноваться.

В работе «Дії» возникли технические проблемы из-за сбоя у хостинг-провайдера
Фото: thedigital.gov.ua

В работе Единого портала государственных услуг "Дія" в пятницу, 30 апреля, возникли технические проблемы из-за сбоя у хостинг-провайдера.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации. Поэтому сейчас могут быть технические проблемы в работе Дії", - говорится в сообщении

Работу "Дії" планируют восстановить в районе 15 часов.

Напомним, что Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія" создан в 2019 году. Его назначение - реализация права на доступ к электронным услугам и информации об административных и других публичных услугах, обращение в органы исполнительной власти и др.

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