У блогерши из Ирана в Украине украли 25 биткоинов

Сумма украденного - почти 1,4 миллиона долларов.

Фото: npu.gov.ua

Полиция Украина задержала трех иранцев по подозрению в разбойном нападении и незаконном лишении свободы. Их обвиняют в похищении 25 биткоинов у блогерши из Ирана.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Женщина жила в Турции, но ее заманили в Украину под предлогом угрозы депортации в Иран.

"Лидер преступной группировки в Турции обратился к потерпевшей и сообщил: в ближайшее время местные правоохранители могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активную блогерскую деятельность, якобы противоречащую нормам морали этой страны. После этого за 100 тысяч долларов США он предложил организовать ей и ее ребенку пересечение государственной границы из Турции в Украину и оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции", - рассказал начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев.

Когда женщина с дочерью приехали в Украину, их поселили в арендованной квартире. После этого подозреваемые стали требовать у нее криптовалюту.

"По словам потерпевшей, в съемной квартире, где находилась потерпевшая, они угрожали оружием ей и ее ребенку и завладели криптовалютой - 25 биткоинами, что составляет 1 млн 400 тыс долларов США", - заявил Пантелеев.

После этого подозреваемые пытались снова вывезти женщину с ребенком в Турцию, но были задержаны.

Фото: npu.gov.ua

Лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении двух преступлений - незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам - в совершении разбойного нападения. После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий задержанных. В случае доказательства вины участникам преступной группы грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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