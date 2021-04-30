Власти Китая обязали владельцев ЦОД отчитаться о расходах электричества на майнинг

Власти Китая обязали владельцев ЦОД отчитаться о расходах электричества на майнинг

Около 75 % криптовалютных ферм в мире расположены в Китае, хотя с 2017 года в этой стране криптовалютные операции на внутреннем рынке запрещены. Но низкая стоимость электроэнергии и другие факторы мотивируют китайцей продолжать майнинг. Дело дошло до того, что китайских майнеров назвали угрозой для выживания человечества, поскольку эта деятельность начала оставлять огромный углеродный след в экосистеме Земли. Пришло время вмешаться властям.

Власти Китая обязали владельцев ЦОД отчитаться о расходах электричества на майнинг

Источник изображения: Bloomberg

По данным китайских СМИ, центральные власти опубликовали уведомление, в котором обязали владельцев всех ЦОД, включая государственные компании и крупнейших телекоммуникационных операторов — China Mobile, China Unicom и China Telecom — отчитаться о затратах электроэнергии на добычу криптовалют. При этом в отчётах также должны фигурировать такие цифры, как процент затраченной энергии на майнинг по отношению к общим затратам ЦОД на электричество.

Иными словами, власти Китая хотят знать, столько энергии ЦОД тратят на майнинг и сколько на обработку данных, для которых они были созданы. Ранее неоднократно сообщалось, что в Китае было построено так много ЦОД, что большинство из них оказалось невозможно загрузить прямыми задачами и они в значительной степени простаивали. Рост стоимости биткоина и других криптовалют спровоцировали интерес к майнингу, но это грозит вылиться в бесконтрольное потребление энергии и вычислительных ресурсов, с чем центральные власти Китая не собираются мириться.

Пекин поставил перед собой задачу остановить рост выбросов парниковых газов к 2030 году и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Майнинг грозит сорвать эти планы. По данным исследований, к 2024 году в Китае майнинг доведёт выбросы углекислого газа в атмосферу до 130 млн тонн в год. Эти процессы требуют регулирования, чему Пекин начал уделять повышенное внимание.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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