Facebook потратит $5 млн на журналистов для развития своей издательской платформы

Компания Facebook объявила о намерениях выделить $5 миллионов на работу журналистов для развития собственной издательской платформы. Об этом пишет Reuters. Средства потратят на оплату работы журналистов, которые начнут публиковать материалы в сервисе компании.

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Платформа предполагает, что журналисты смогут самостоятельно публиковать материалы, а также создавать веб-сайты с использованием инструментов компании. Всё это будет связано со страницей автора в Facebook. Заявку на участие в программе сможет подать любой журналист из США . Предпочтение будет отдаваться тем, кто освещает проблемы темнокожих, азиатов, латиноамериканцев и других народов в местах, где отсутствуют новостные сервисы. Сумма оплаты за материалы пока не называется.

«Этот шаг станет одним из ответов Facebook на тенденцию рассылки информационных бюллетеней по электронной почте, возглавляемую такими платформами, как Substack. Они ориентированы на репортеров, которые часто являются единственными голосом сообщества», — заявили в компании.

Инициатива компании состоялась на фоне перехода журналистов из крупных СМИ на различные площадки. Несколько авторов из New York Times и Vox Media перешли на Patreon и Substack для большего заработка, который практически не имеет ограничений благодаря подпискам.



