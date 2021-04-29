Правительство презентовало единый портал геопространственных данных

Данные из разных источников будут собираться на одном сайте.

Правительство презентовало единый портал геопространственных данных

Госгеокадастр и Минагрополитики в четверг презентовали прототип единого портала геопространственных данных, созданного во исполнение закона от 2020 года. Сейчас он находится в стадии опытной эксплуатации, запустить его собираются до конца 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Министр Роман Лещенко, который принял участие в презентации, заявил, что такого сайта ждали более 20 лет.

"Это геопортал пилотного проекта, который предусматривает возможность полной интеграции в онлайн режиме геопространственных данных о ресурсах, в частности, земле, воде, лесе и других природных ресурсах, а также об инфраструктуре, данных об инженерных сетях и дорогах Украины. Сейчас портал находится в стадии опытной эксплуатации. Вскоре любой человек сможет зайти и с помощью простого поиска просмотреть информацию не только о природных ресурсах государства, но и ознакомиться с установленными ограничениями, охранными зонами или красными линиями. В рамках пилотного проекта вся указанная информация будет находиться в открытом доступе", - сказал он.

Уникальность системы Национальной инфраструктуры геопространственных данных заключается в том, что все данные, которые будут отражены в ней, не собраны физически, а интегрированы с помощью сервисов в режиме онлайн. Например, если во Львове будут внесены изменения в градостроительную документацию или обновлены местные ортофотопланы - это будет отображаться на Национальном геопортале.

Пока в рамках пилота доступ к сайту ограничен, а информация доступна только для шести городов (Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава), Харьковской и Львовской областей и 75 общин из разных регионов Украины.

Пилотный проект Национальной инфраструктуры геопространственных данных уже включает более 1000 наборов данных разного типа.

Сайт сейчас находится по адресу https://nsdi.gki.com.ua.

Геопространственными данными являются, например, системы координат и высот, государственная граница, административно-территориальные единицы (включая их границы), населенные пункты с улицами, здания и сооружения, автомобильные дороги и железнодорожные пути, инженерные коммуникации, порты и аэропорты, земельный покров и почвы, земельные участки, географические названия, цифровая модель рельефа, ортофотопланы.

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