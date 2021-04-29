В украинских селах появится качественный интернет

Кабинет министров Украины принял важное решение для миллионов граждан страны, которые проживают в поселках и селах. Правительство одобрило выделение крупной суммы из бюджета государства на реализацию данной программы.

Согласно решению Кабинета министров Украины, на проведение интернета в сельскую местность будет выделено 500 миллионов гривен из госбюджета.

Субвенция в размере 500 млн гривен будет выделена территориальным общинам на подключение учреждений социальной инфраструктуры в селах, где нет широкополосного доступа к интернету. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Чтобы бесперебойно иметь доступ к качественным электронным услугам, конечно, должен быть доступ к качественному интернету. К сожалению, сейчас более 15 000 населенных пунктов все еще не имеют возможности подключиться к фиксированному широкополосному доступу к интернету", – уточнил Денис Шмыгаль.

Широкополосный интернет будет проложен к учреждениям социальной инфраструктуры, к которым относятся учреждения первичной и вторичной медицинской помощи, центры предоставления административных услуг и местные пожарно-спасательные подразделения, учебные заведения и интернаты для детей-сирот, социальной защиты и учреждения, оказывающие социальные услуги, учреждения культуры (библиотеки, музеи и другие).