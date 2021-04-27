Завербованный спецслужбами РФ житель Запорожья готовил хакерскую атаку на госорганы, - СБУ

Мужчина должен был прислать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским ПО.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины не дали роSSийским спецслужбам осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Установлено, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение "конфиденциального сотрудничества". Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. По замыслу "кураторов", мужчина должен был направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением.

"Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления. Заказчики хотеть получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры", - сообщили в СБУ .

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами ПО и перепиской с кураторами РФ .

Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Продолжается досудебное следствие.

Напомним, СБУ нейтрализовала около 350 угроз информационной безопасности страны с начала года.

В марте киберспециалисты СБУ также заблокировали масштабную кибератаку хакерской группировки "Armageddon", подконтрольной ФСБ РоSSии.

В феврале Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО зафиксировал попытки роSSийских хакеров атаковать систему документооборота государственных органов Украины. Атака осуществлялась по сценарию supply chain attack (атака на цепь поставок), когда хакеры сначала проникают в программное обеспечение, которое использует объект, а затем заражают его системы.

Такой же способ использовался в 2017 году, когда хакеры запустили вирус NotPetya через бухгалтерскую программу.