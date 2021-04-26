Херсонский хакер вошел на интернет-площадку по торговле криптовалютой и украл чужие деньги

В Херсоне работники отдела противодействия киберпреступности разоблачили хакера, который завладел чужими денежными средствами в криптовалюте. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Херсонской области.

Фото: twitter.com

Что известно

37-летний житель Херсона путем несанкционированного доступа к одному из сайтов по торговле криптовалютой завладел деньгами в криптовалюте. Сейчас сумма ущерба устанавливается. Все хакерские операции он проводил из собственного дома. Официального источника доходов не имел.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства хакера. Изъята компьютерная техника, с помощью которой злоумышленник выходил в интернет. Деньги он переводил на личный счет, а затем обналичивал и тратил на собственные нужды.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения хакеру. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 «Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи» Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику может грозить до трех лет лишения свободы.