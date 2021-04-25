Twitter работает над функцией Tip Jar, позволяющей монетизировать контент на платформе

По словам надёжного Twitter-аккаунта Jane Machun Wong, социальная сеть планирует добавить в профили пользователей функцию под названием Tip Jar. Она предназначена для монетизации контента и интегрирована с такими платёжными сервисами, как PayPal, Venmo и Cash App.

phonearena.com

Ожидается, что аналогичная функция будет доступна для платформы Twitter Spaces, которая ориентирована на конкуренцию с Clubhouse. Twitter ещё официально не объявила о внедрении новой возможности. Также не уточняется, кто сможет разместить кнопку Tip Jar на своей странице. Предполагается, что для активации функции пользователям будет необходимо иметь определённое количество подписчиков. Также напомним, что ещё в феврале Twitter объявила о работе над подписками Super Follows, которые позволят взимать плату за просмотр эксклюзивного контента.

Twitter

Предполагается, что подобные функции помогут Twitter уйти от использования таргетированной рекламы и получать доход от комиссии с получаемых пользователями пожертвований. Кроме того, выгоду получат и непосредственно создатели контента, которые обзаведутся дополнительным способом монетизации своего медиапродукта.



