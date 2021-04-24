В Украине хотят установить средние лимиты на скорость интернета

В Министерстве цифровой трансформации Украины планируют внести кардинальные изменения в законодательство, которое регулирует сферу обеспечения украинских потребителей доступом в Интернет. Все необходимые общественные опросы и обсуждения уже состоялись, на их основании разработан соответствующий законопроект.

Если новый законопроект будет принят, что в Украине изменятся требования к мобильным операторам, а потребители получат качественное обслуживание, улучшение скорости интернета в любой точке страны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

По мнению разработчиков нового законопроекта, абоненты на территории Украины будут рады нововведениям, поскольку будут установлены лимиты средней скорости интернета, что значительно улучшит качество покрытия. Возрастет скорость загрузки веб-страниц.

Все сотовые операторы должны будут достигать одинаковых требований к скорости интернета не только в городах, но и в самых отдаленных населенных пунктах Украины. Законопроект направлен на устранение перепадов связи при перемещении по стране.

В Министерстве цифровой трансформации Украины намерены заручиться поддержкой в Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, чтобы получить возможность передать законопроект в Государственную регуляторную службу.