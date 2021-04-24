В Украине хотят установить средние лимиты на скорость интернета

В Министерстве цифровой трансформации Украины планируют внести кардинальные изменения в законодательство, которое регулирует сферу обеспечения украинских потребителей доступом в Интернет. Все необходимые общественные опросы и обсуждения уже состоялись, на их основании разработан соответствующий законопроект.

В Украине хотят установить лимиты на скорость интернета: что изменится для потребителей

Если новый законопроект будет принят, что в Украине изменятся требования к мобильным операторам, а потребители получат качественное обслуживание, улучшение скорости интернета в любой точке страны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

По мнению разработчиков нового законопроекта, абоненты на территории Украины будут рады нововведениям, поскольку будут установлены лимиты средней скорости интернета, что значительно улучшит качество покрытия. Возрастет скорость загрузки веб-страниц.

Все сотовые операторы должны будут достигать одинаковых требований к скорости интернета не только в городах, но и в самых отдаленных населенных пунктах Украины. Законопроект направлен на устранение перепадов связи при перемещении по стране.

В Украине хотят установить лимиты на скорость интернета: что изменится для потребителей

В Министерстве цифровой трансформации Украины намерены заручиться поддержкой в Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, чтобы получить возможность передать законопроект в Государственную регуляторную службу.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В США 35-летнего украинца осудили за киберпреступленияВ США 35-летнего украинца осудили за киберпреступления
Clubhouse привлек новый раунд инвестиций с оценкой $4 миллиардаClubhouse привлек новый раунд инвестиций с оценкой $4 миллиарда
Криптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 миллионовКриптобиржа Binance сожгла свои токены на $595 миллионов
В Украине задержали хакера по подозрению в краже "десятков миллионов долларов" из банков США и КанадыВ Украине задержали хакера по подозрению в краже "десятков миллионов долларов" из банков США и Канады
Google изменил название рейтинга из-за того, что назвал борщ русскимGoogle изменил название рейтинга из-за того, что назвал борщ русским
Блок рекламы


Похожие новости
Youtube заблокировал каналы 112, Zik и NewsOne в УкраинеYoutube заблокировал каналы 112, Zik и NewsOne в Украине
В Украине задержали хакера по подозрению в краже "десятков миллионов долларов" из банков США и КанадыВ Украине задержали хакера по подозрению в краже "десятков миллионов долларов" из банков США и Канады
В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»В Украине мошенники создали фейковый сайт «OLX»
В Украине подорожает интернет во второй половине 2021 гВ Украине подорожает интернет во второй половине 2021 г
В США хотят создать специальную группу по противодействию масштабным кибератакамВ США хотят создать специальную группу по противодействию масштабным кибератакам
В Украине разрабатывают систему резервирования государственных информационных ресурсов на случаи кибератакВ Украине разрабатывают систему резервирования государственных информационных ресурсов на случаи кибератак
В Украине прекратили деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисовВ Украине прекратили деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов
Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионовУкраинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов
Наиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 годуНаиболее популярные схемы онлайн-мошенничества в Украине в 2020 году
Минкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтовМинкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтов
Последние новости
Подгружаем последние новости