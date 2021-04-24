Youtube заблокировал каналы 112, Zik и NewsOne в Украине

"Этот канал недоступен в вашей стране", - говорится на заблокированных страницах.

Youtube удалил в Украине каналы заблокированных ранее телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne.

Страницы каналов пока еще можно найти через поиск Youtube, но при переходе по прямой ссылке указывается, что учетная запись заблокирована.

"Этот канал недоступен в вашей стране", - говорится на заблокированных страницах.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Под санкции попали, в частности, телеорганизации, которые транслировались под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля. Сейчас создан новый эфирный телеканал на базе львовского "Первого независимого".

26 февраля телерадиокомпания "112-ТВ" обжаловала санкции, наложенные на нее Советом национальной безопасности и обороны.

Ранее санкции СНБО обжаловали телеканалы NewsOne (ООО "Новости 24 часа"), Zik (ООО "Телерадиокомпания Новые коммуникации") и их формальный владелец, депутат Верховной Рады Тарас Козак.

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины начал рассмотрение дела о применении санкций к ООО Телерадиокомпания "112-ТВ".

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