Аргентинский Google упал на несколько часов из-за непродлённого домена — местный житель купил его всего за $6

В среду вечером в Аргентине случился сбой в работе Google — сервис прервал работу на несколько часов. Предположительно причиной стала оплошность IT-администраторов компании, забывших продлить доменное имя, которое приобрёл местный житель. Покупка обошлась ему всего в 6 долларов США . Об этом пишет MercoPress.

Google

Сбой в работе Google случился 21 апреля. Согласно жалобам местных жителей, сервис не работал около трёх часов. Пользователи предполагали, что у компании случился сбой. Вскоре пользователь Twitter с никнеймом Николас Куронья (Nicolas Kuro?a) заявил, что ему удалось приобрести аргентинский домен Google (google.com.ar) за 540 аргентинских песо (около $6). Предположительно, это случилось из-за того, что компания не продлила своевременно регистрацию доменного имени.

Журналисты уточняют, что такие действия называют «киберсквоттингом». Пользователи приобретают и регистрируют домены, с намерением дальнейшей дорогостоящей продажи владельцу. Даты истечения сроков регистрации общедоступны в различных сервисах.

По словам некоторых пользователей, такая ситуация случилась из-за недоработок в системе регистратора nic.ar. Они утверждают, что в сервисе нет функции автоматического продления регистрации доменов.

Спустя несколько часов работа Google была возобновлена. Достигла ли компания соглашения с Куроньей, или сбой не был связан с просрочкой домена, не уточняется. Представители Google отказались комментировать ситуацию.



